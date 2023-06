Cesta autobusem z Litoměřic do Prahy by mohla od září zlevnit

Cesta autobusem z Litoměřic do Prahy v březnu výrazně zdražila. Namísto původních 115 korun nyní cestující zaplatí 185 korun. Přímé vlakové spojení do hlavního města Litoměřice nemají. Mnozí vyhledávají tzv. sdílené cestování auty.

Na trase by se mohlo objevit několik nových zastávek, konečná bude v Praze - Letňanech. Tím bude zajištěno přímé napojení na metro a autobusy se vyhnou mnohdy složité dopravní situaci při zajíždění do Holešovic. „Cestující budou moci jednotně využít buď tarifu Dopravy Ústeckého kraje (DUK) jen po Novou Ves, anebo Pražské integrované dopravy (PID) v celé trase. Za jednu zvýhodněnou jízdenku tak dojedou do Prahy, budou jezdit po Praze, ať už metrem nebo tramvajemi, a přijedou i zpátky do Litoměřic. A na druhé straně cestující z Prahy do Litoměřic budou moci dále za jednu jízdenku pokračovat v cestě po Ústeckém kraji,“ uvedl Kozlík. Cenu jízdenky nesdělil. Návrhy musí nejprve schválit radní.