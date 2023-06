Dopravu v Lounech zřejmě zkomplikuje omezení kvůli stavbě dálnice D7

„Dne 12. června dojde k částečnému uzavření mimoúrovňového křížení Louny-východ, z Loun na Prahu tímto křížením nebude možné vyjet,“ řekl ČTK Csonka. Uvedl, že se místní do hlavního města dostanou přes křižovatku Louny-západ. Opačným směrem se vozy do města dostanou. Místostarosta očekává, že omezení přinese problémy. „Z hlediska veřejné dopravy, kdy na autobusové nádraží spoje, které tam zajíždějí, budou muset projíždět přes intravilán našeho města,“ řekl Csonka.

Omezení v době stavby, která silnici I/7 přebuduje na dálnici, bude podle Csonky trvat asi 90 dní. Město by si přálo, aby se termín zhruba o třetinu zkrátil. Důvodem je, že se termín přestavby kryje s letními prázdninami, kdy lidé jezdí z Loun směrem na Prahu nejčastěji. Místostarosta upozornil, že se s omezením nebude krýt oprava kanalizace v ulici 28. října. Původně měla rekonstrukce trvat do srpna, stavební firma ale skončí dřív. „Budeme muset být tolerantní, ale všichni chceme, aby byla dálnice dokončena,“ dodal Csonka.

Budoucí 6,1 kilometru dlouhý úsek dálnice D7 by měl být zpoplatněn. Starosta Milan Rychtařík (ANO) má za to, že pokud se tak stane, nákladní doprava nebude úsek využívat. Bude jezdit centem města, uvedl. Vedení samosprávy se ještě setká se zástupci ministerstva dopravy a chtějí jednat o výjimce. Z prvního jednání podle Rychtaříka vyplynulo, že město výjimku mít nebude. „Uděláme všechno proto, abychom trvalou výjimku získali. Pokud se nám to podaří, bude to velká sláva,“ řekl.