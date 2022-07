Rok od bleskové povodně na Děčínsku by měl být vypsán dotační program Živel 2

„Přišla mi konečně zpráva, že by snad údajně mělo být do Živlu 2 přislíbeno 700 milionů korun. Výzva by se měla vypisovat za 14 dnů až za tři týdny, když to půjde dobře,“ uvedl Holec. Obec nyní předělává prováděcí dokumentace k jednotlivým opravám kvůli rozpočtům. „Počítám, že to bude asi o deset milionů korun víc, než to bylo loni v červenci,“ uvedl starosta. Věří, že se po vyhlášení veřejné zakázky přihlásí dodavatel, protože některá města v Ústeckém kraji vyhlašují zakázky kvůli nulovému zájmu opakovaně. „Zájem podle mě už bude, protože přichází ochlazení ekonomiky a tohle bude díky rozsahu pro stavaře zajímavé,“ míní Holec. Dodal, že obec ze svého rozpočtu platila pouze udržovací práce krátce po povodních.