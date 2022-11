V mosteckém muzeu budou k vidění snímky pořízené kolem roku 1900

Součástí výstavy je i litvínovská mechanická Panorama, což je přístroj, přes který si lze prostřednictvím dvou okulárů prohlédnout vybrané stereoskopické diapozitivy - dvojici fotografií na skleněných deskách. ČTK to řekl člen autorského týmu Jan Setvák.

„V 70. letech se našla na půdě jednoho domu v Litvínově určeného k demolici,“ uvedl k nálezu historické stereovize Setvák. „Podle toho, co jsme dohledali, tak za první republiky to byla taková obdoba kina. Vstupné byla jedna koruna pro dospělého, 50 haléřů pro dítko, jak se psalo v tehdejší reklamě. Každou neděli byla změna programu,“ popsal Setvák. Diváci, kteří si tehdy zážitek zaplatili, byli usazeni v kruhu okolo přístroje a koukali do kukátek, před kterými se otáčel mechanismus se sérií zhruba 50 fotografií. V mosteckém muzeu mechanismus chybí, ani tak nebudou návštěvníci díky autorům výstavy o netradiční zkušenost připraveni. „Stereoskopické fotografie byly vyfocené speciálními fotoaparáty, které měly dva objektivy, a každá část byla vyfocena pro pravé a levé oko,“ řekl ČTK spoluautor výstavy Martin Špoula s tím, že při pohledu na ně působí snímky trojrozměrně.