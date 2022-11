V Ústí nad Labem asi vznikne cyklotrasa k Miladě, na kole to půjde i centrem

Aby se lidé jedoucí z cyklostezky na Střekově či z hlavního nádraží k jezeru dostali, jezdí zatím buď přes zákaz nebo složitými cestami, kde se často kvůli hustému provozu dostávají do nebezpečných situací. Vjezd na kole do centra města je totiž zakázaný. Zanedlouho se ale podle městského cyklokoordinátora Jana Váchy cyklisté přes centrum dostanou, dál pak budou moci pokračovat až k jezeru. Řekl to ČTK.

Na novou trasu k jezeru dělá město podle Váchy technickou studii. Poté by se měl začít připravovat projekt. Pokud bude mít město peníze, mohlo by novou stezku postavit. Poslední verze cyklogenerelu, která vznikla na přelomu let 2013 a 2014, počítá například ještě s propojkou mezi Krušnohorskou a Labskou cyklotrasou. Trasa je vedena ze Skorotic přes silnici I/30 k rondelu na Bukově, kde by měl stát vybudovat podchod pro pěší i cyklisty. Stezka by měla pokračovat podél Klíšského potoka do Herbenovy ulice a dál do centra města. Část generelu je už v elektronické podobě, jeho podrobnější verze by město vyšla asi na milion korun, méně podrobná by stála zhruba o polovinu méně. „O tomto jsme už jednali, ale zatím nedošlo ke shodě,“ uvedl Vácha s tím, že spoléhá na nové zastupitelstvo města. Řada politických subjektů měla rozvoj cyklistiky ve městě ve svých programech.