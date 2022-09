V obci Kalek na Chomutovsku se uskuteční referendum kvůli výstavbě domů

Občané se v referendu vyjádří, zda si přejí, aby zastupitelé návrhy zástavby zanesli do územního plánu. Starosta obce se zhruba 250 obyvateli Tomáš Nedvěd uvedl, že se zastupitelé názorově neshodli.

„Někomu výstavba vadí, někomu nevadí,“ řekl starosta. Podle něj pozemky svým známým prodal někdejší starosta. Zda se v lokalitách může stavět, by podle něj měly posoudit příslušné úřady a instituce.

„Předmětem hlasování je uvažovaná masivní výstavba domů v nových lokalitách, kterou považujeme za velmi problematickou. Jedná se zejména o pozemky mimo současné zastavěné území obce, které byly po roce 1990 státem vydávány podle restitučního zákona, a to především za účelem zemědělského hospodaření,“ uvedly na stránkách obce zastupitelky Eva Francová a Alena Bauerová.

Lokality, kde by měly do budoucna nové domy stát, jsou podle zastupitelek bez vody, kanalizace i přístupových cest. Navrhovaná zástavba představuje podle iniciátorek také hrubý zásah do charakteru krajiny. „Výsledek referenda stanoví stanovisko občanů, které bude směrodatné a závazné pro další rozhodování zastupitelstva obce,“ doplnily zastupitelky. Referendum bylo vyhlášeno díky více než 30 procentům obyvatel obce, kteří návrh na svolání referenda podpořili.