Havlíčkobrodská galerie otevře v pátek výstavu sklářského výtvarníka Jana Exnara

Kvůli pandemii covidu-19 galerie přesunula výstavu na letošní rok. Podle Exnara je komornější a koncipovaná jako vhled do několika posledních let tvorby jeho ateliéru. Přístupná bude do 2. října.

„Výstavou jsem chtěla představit celý proces vzniku skleněné plastiky. Na začátku, když má pan Exnar nějakou vizi, dělá takové přemýšlení na papíře, jak tomu říká. To jsou různé skici. Když zjistí, že ten motiv je nosný, že se mu chce věnovat, začne dělat propracovanější kresby,“ řekl ředitelka galerie Hana Nováková. Proces pokračuje vytvořením modelu ze skla či hlíny a malbou obrazů ve skutečné velikosti budoucí plastiky. „Na nich si zkouší barevnost a to, jakým způsobem to bude působit. Teprve, když to projde tímto procesem a je s tím (Exnar) spokojen, přichází na řadu tavená plastika, která je vrcholovým ztvárněním jeho vize,“ řekla Nováková.

Na výstavě je k vidění i jedna z broušených plastik z cyklu Planety, další už putovaly na výstavu do USA.

„Výstava není žádnou bilanční výstavou, je to takové malé pootevření dveří a náhled na to, co jsme udělali v posledních několika letech. Nejstarší věci jsou tam staré asi pět let, vyjma několika obrazů, které tam jsou spíš dekorativní a pro doplnění,“ řekl Exnar.

Plastiky vytváří ve vlastním ateliéru, sklářskou surovinu pro něj vyrábí jablonecká sklárna. „A nebo, když dělám opravdu velké složité věci, které mají více než 150 kilogramů, tak se obracím na studio Lhotský v Železném Brodě,“ řekl Exnar, který je žákem Stanislava Libeňského.

Exnar je havlíčkobrodským rodákem, jeho výstavy pořádá Galerie výtvarného umění Havlíčkův Brod pravidelně. Současná výstava měla být loni instalovaná i v havlíčkobrodském muzeu. Návštěvnost ale byla tehdy kvůli pandemii covidu 19 omezená, a expozice by tak mohla být jen méně navštěvovaná. „Je to výstava náročná jak na instalaci, tak na finance. A udělat ji jen proto, abychom si odškrtli čárku, to mi přišla velká škoda,“ řekla k posunutí termínu konání Nováková.