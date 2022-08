Havlíčkův Brod postavil za 29 milionů korun dům se sociálními byty

Mezi podmínky nájmu patří například nízký příjem nebo současné nevyhovující podmínky bydlení. „Už jsme měli vypsané výběrové řízení, několik lidí nebo rodin se přihlásilo a teď ty žádosti posuzuje sociální odbor. Nyní je předpoklad, že se obsadí asi šest bytů, ale ještě to není posouzené. Další byty se budou obsazovat podle dalších žádostí,“ řekla mluvčí radnice Alena Doležalová. Město podle ní předpokládá, že první nájemci se do domu nastěhují nejpozději do konce letošního roku.