Kulturní léto na Vysočině zpestří hlavně hudební festivaly

Festival Pelhřimov - město rekordů a kuriozit připravovala pořádající Agentura Dobrý den od loňského léta. Vzhledem k nejasným podmínkám konání kulturních akcí s ohledem na pandemii, se připravovala i na variantu, že bude muset znovu zvolit menší formát, kdy během jednoho týdne mohlo nové rekordy vidět vždy jen omezené množství diváků. Připravovala i verzi dvoudenní oslavy nevšedních lidských talentů v centru Pelhřimova. Výsledná podoba je kompromisní, řekl ČTK za pořadatele Miroslav Marek. Festival představí od 6. do 10. června vždy nějaký rekord a v sobotu 11. června bude na pelhřimovském náměstí tradiční program s koncertem od 13:00 do 24:00.

Po koronavirové pauze se do programu letních akcí zařadí třebíčské Zámostí, které bude 3. a 4. června. „Vracíme se po vynucené pauze, vše si musíme znovu osahat. Navíc v mezičase došlo k výraznému zdražení nákladů na technické zajištění festivalu. A také kultura šla u řady lidí stranou a jen pomalu se to vrací do normálních kolejí. To jsou věci, které organizaci festivalu poměrně výrazně komplikují,“ řekl za pořadatele David Šťastný.