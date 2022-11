U Švařce na Žďársku bude opravená hornická kaple. Obec na ni pořádá sbírku

Kaple podle průzkumu pochází asi z poloviny 13. století, kdy se v okolních kopcích těžilo stříbro. ČTK to řekl Jan Večeřa, starosta obce Koroužné s 260 obyvateli, jíž tato nemovitá kulturní památka patří. Kapli poškodila vlhkost a dřevokazný hmyz, do střechy zatékalo. Na opravy vyhlásila obec veřejnou sbírku .

„Rozhodli jsme se poprosit veřejnost, jestli by nám s financováním oprav nepomohla,“ uvedl starosta. Náklady na obnovu kaple budou skoro pět milionů korun, což je o milion vyšší částka než roční rozpočet obce. Kraj Vysočina na kapli slíbil 350 000 korun a ministerstvo kultury 300 000 korun.

První písemná zmínka o kapli je z konce 16. století, nynější podobu jí vtiskly zejména přestavby v 18. století. Při opravách se podařilo potvrdit podstatně starší původ. Při otloukání omítky se našla tři původní románská okénka kaple. „Takže nově jsme tu stavbu předatovali zhruba do období kolem poloviny 13. století,“ uvedl starosta.

Opravy kaple, která je ve stráni nad Brťovským potokem, začaly letos v dubnu, řemeslníci používají tradiční postupy. „Stav nebyl úplně havarijní, že by ta kaple padala, ale konstrukce, zejména dřevěné, už byly ve značném stadiu rozkladu,“ řekl starosta. Doplnil, že kdyby byly opravy odložené třeba o deset let, musely by pak být zákroky mnohem drastičtější.