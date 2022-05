Vysočina má od března 22 žádostí o změnu dotovaného kotle na plyn za jiný zdroj

Zatím o malou část z celkového počtu žadatelů, kteří dostali dotaci na plynový kotel. „Že by se to nějak dělo masivně, že by odstupovali žadatelé nebo že by nějak zásadně docházelo k žádostem o změnu toho zdroje, tak se to neděje, spíš v menším množství,“ uvedl hejtman Vítězslav Schrek (ODS a STO). Radní kraje u tohoto dotačního programu častěji řeší žádosti o uzavření dodatku ke smlouvám kvůli změně vlastníka nemovitosti.