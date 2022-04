Vysočina pomůže šířit internet pokládáním dalších chrániček pro optiku u silnic

Použijí rakouskou metodu, která umožňuje rozmístit chráničky bez poškození vozovky. Radní kraje doporučili krajským zastupitelům, aby na to silničářům dali tři miliony korun. Vyplývá to z údajů na krajském webu. V dalších letech by chtěl kraj na šíření optické sítě čerpat evropské dotace.