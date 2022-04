Co se v EU nemůže dělat ve skutečném světě, nepůjde ani na internetu

V případě opětovného porušení pravidel DSA, která by měla vstoupit v platnost pravděpodobně již v roce 2024, hrozí velkým platformám pokuty až ve výši šesti procent celkového světového obratu nebo v případě opětovného porušování dokonce zákaz provozu na území EU. Například pro společnost Meta vlastnící Facebook nebo Instagram, by taková pokuta představovala 157,8 miliardy korun.

„Dnešní dohoda o zákonu o digitálních službách je historická, a to jak z hlediska rychlosti, tak z hlediska obsahu. DSA aktualizuje základní pravidla pro všechny online služby v EU. Zajistí, aby online prostředí zůstalo bezpečným prostorem a zajistilo svobodu projevu a příležitosti pro digitální podniky. Uvádí do praxe princip, že co je nezákonné offline, by mělo být nezákonné online,“ řekla k DSA prezidentka Evropské komise Ursula von der Leyenová.