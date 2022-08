Do participativního rozpočtu ve Valašském Meziříčí lidé přihlásili 16 návrhů

Principem participativního rozpočtu je, že lidé dají návrhy na zvelebení města a vyberou ty nejlepší. Na projekty vyčlenilo město stejně jako loni dva miliony korun, náklady na jeden projekt nesmí překročit půl milionu. Loni se v prvním ročníku ucházelo o hlasy veřejnosti 15 projektů. Hlasovat se bude od 30. září do 31. října.

„Náš Valmez je tou správnou cestou, jak vtáhnout občany do dění ve městě a zapojit je do rozhodování o zvelebení veřejných prostranství. Letos jsme přijali celkem 16 návrhů, jejichž realizovatelnost musí posoudit naše odborná pracovní skupina. Obecně lze říci, že nejčastěji se potýkáme s problémem nerespektování cenového rozsahu či realizací na jiných než městských pozemcích a cizím majetku,“ uvedl starosta Robert Stržínek (ANO). I v těchto případech se podle něj snaží zaměstnanci města s navrhovateli hledat možnosti úpravy projektů, aby je bylo možné zařadit do hlasování.