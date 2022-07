Na zámku ve Valašském Meziříčí si lidé mohou prohlédnout vzácnou Bibli pražskou

Návštěvníci výstavy nazvané Unikáty ze sbírek starých tisků si mohou prohlédnout především několik prvotisků, tedy knih vzniklých do konce 15. století. Nejvzácnějším z nich je Bible pražská z roku 1488, která je vůbec první kompletní českou tištěnou biblí. „Dalšími vzácnými prvotisky ve výstavě jsou bible Kutnohorská z roku 1489 a Nový zákon z přelomu let 1497 a 1498, jehož se na světě dochovalo už jen osm kusů. Ten náš je navíc skvěle zachovalý a obsahuje krásné přípisky,“ doplnila kurátorka.

Poslední z vystavených starých biblí, takzvaná Benátská bible, už nespadá do kategorie prvotisků, protože pochází z roku 1506. „Má s nimi ale mnoho společných znaků, včetně toho hlavního, tedy že byla použita kombinace knihtisku a ruční práce. Výstava nabízí i další zajímavosti, jakou jsou Třanovského tisky, výběr z kramářských písní či fragmenty glagolského rukopisu,“ uvedl Koňařík.

Zámek Kinských ve Valašském Meziříčí je otevřen denně mimo pondělí, vždy od 9:00 do 17:00. Kromě starých tisků nyní nabízí i možnost navštívit dvojvýstavu Někdo to rád sušené / Po kalíšku dáme. Věnuje se dvěma různým způsobům zpracování ovoce na Valašsku, a to sušení a pálení. Lákadlem je i multimediální stálá expozice Člověk v krajině, krajina v lidech, pro děti jsou připraveny také vybavené herny. „Zejména dospělí jistě ocení možnost posedět si ve stylové zámecké zahradě,“ doplnil Koňařík. Další podrobnosti jsou zveřejněny na webu muzea.