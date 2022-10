Rekonstrukce nádraží ve Vsetíně a přeměna okolí si vyžádá dopravní omezení

Od 28. října bude trvale uzavřená část plochy v prostoru bývalé železniční vlečky naproti autobusovému nádraží, kterou motoristé využívají k parkování. V budoucnu tam bude stát parkovací dům. Další omezení dopravy v centru města je plánováno od 14. listopadu do 5. prosince, kdy se bude odstraňovat stěna využitá při stavbě dopravního terminálu. „To si vyžádá svedení provozu na Nádražní ulici v prostoru mezi vlakovým nádražím a Smetanovou obchodní galerii do jednoho jízdního pruhu,“ uvedl Růžička.

Radnice chce na omezení dopravy a úbytek parkovacích míst reagovat. „Na atletickém oválu bývalého spartakiádního stadionu na Ohradě například připravujeme zřízení záchytného parkoviště, jež bude v docházkové vzdálenosti od zastávky městské hromadné dopravy. Autobusem se tak bude možné snadno dostat do centra města. Vyzývám proto motoristy mířící do centra, aby využili buď toto připravované záchytné parkoviště, nebo parkoviště u zimního stadionu Na Lapači, které je docházkové vzdálenosti do centra,“ uvedl Růžička. „Pro zmírnění negativních dopadů na motoristy žijící v centru připravujeme zavedení rezidentního parkování v Kolonce. Tento systém, který upřednostní zde žijící rezidenty před přijíždějícími motoristy a který by měl být uveden do provozu na začátku příštího roku, konzultujeme mimo jiné i s předsedy společenství vlastníků jednotek z Kolonky,“ dodal starosta.