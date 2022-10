Ve Zlíně v sobotu vystoupí brazilská metalová legenda Sepultura

ČTK to řekl Jiří Daron, ředitel pořádající agentury Pragokoncert Bohemia. Naposledy Sepultura v České republice vystupovala letos v červenci na festivalu Masters of Rock ve Vizovicích na Zlínsku.

Sobotní koncert se podle pořadatelů blíží vyprodání. Sepulturu, která představí skladby ze svého posledního alba Quadra, při něm doprovodí americké skupiny Sacred Reich a Crowbar. „Je to seskupení velkých thrashmetalových kapel, které se budou střídat na pódiu. Je to v rámci celoevropského turné, kde je to jediná zastávka pro celou Českou republiku ve Zlíně. Kapela měla famózní vystoupení hned první den festivalu Masters of Rock letos v létě, takže fanoušci nejenom ze Zlína a okolí se jistě můžou těšit, že si to prakticky po půl roce můžou zopakovat,“ řekl Daron.