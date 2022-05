Silničáři kvůli opravě silnice I/55 v Napajedlech uzavřeli odbočku na Žlutavu

Neprůjezdná by měla být do pondělí 9. května, sdělila dnes ČTK mluvčí Ředitelství silnic a dálnic ČR (ŘSD) Lucie Trubelíková. Náklady podle ní přesahují 9,4 milionu korun bez DPH.

Práce na silnici I/55 mezi odbočkou na Žlutavu po konec areálu Fatra ve směru na Spytihněv zahájilo ŘSD v pondělí 25. dubna. Neměly by trvat déle než tři týdny. „Oprava silnice I/55 v Napajedlech u Fatry se dnes posunula do další etapy, kdy bylo nutné uzavřít odbočku na Žlutavu a Halenkovice. Ta bude dle předpokladu uzavřena do pondělí 9. května,“ uvedla Trubelíková. Řidiči podle ní mohou využívat objízdnou trasu přes Bělov nebo Spytihněv.