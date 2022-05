Národní muzeum v přírodě chce letos začít rekonstrukci Fojtství z Jasenné

Fojtství by v Jasenné mohlo být zpřístupněno veřejnosti ve druhé polovině příštího roku, řekl ČTK technický náměstek muzea Milan Gesierich.

Hotový je podle něj projekt pro stavební povolení, po získání povolení by na podzim mohly začít stavební práce, které by měly skončit příští rok a objekt by se poté měl otevřít veřejnosti. Podle původních odhadů se počítalo s náklady asi šest milionů korun, cena vzejde z výběrového řízení.