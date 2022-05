Zlínské divadlo uvede premiéru inscenace Baskerville: Záhada Sherlocka Holmese

Režie detektivní komedie se ve zlínském divadle ujal Alexandr Minajev. „Je to poprvé, co dělám komedii, je to pro mě šílená, neskutečně těžká práce, je to obrovská zkušenost,“ řekl Minajev.

„Baskerville je klasika, ale na divadle se málokdy dělal,“ uvedl režisér. Kouzlo divadelní verze podle něj stojí na schopnosti herců dělat svou práci za všech okolností, na umění v klidu odehrát neklid. „Z několika autobusů s herci jedoucími na zájezd zůstane jen jeden. A šest členů posádky se rozhodne odehrát představení za každou cenu. Třicet šest postav v pár lidech. Bude to obrovský zážitek pro diváka. Show must go on,“ uvedl Minajev.

Pro ruského herce a režiséra Minajeva je Baskerville: Záhada Sherlocka Holmese třetí režijní počin ve zlínském divadle. Nabídku hostování v současné napjaté situaci neodmítl, důvodem je podle něj tvořit za všech okolností. Při zkoušení se však netajil tím, jak ho trápí agrese Ruska vůči Ukrajině. Pochází ze Sibiře, jeho partnerka je z Ukrajiny. „Dělat to, co umím nejlíp a co miluju, je jediné, co mi teď dává smysl. Doufám, že se u Baskervilla odreagují a odpočinou si i diváci,“ uvedl Minajev.