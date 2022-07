V přírodní rezervaci Bílé Potoky u Valašských Klobouk začalo kosení vzácných luk

Dobrovolníci se na místě mohou naučit pracovat s kosou. „Lidé jsou vesměs šikovní a naučí se to. Když mám dobře nachystaný nástroj, je to pohlazení pro duši i tělo, je to relax, není to dřina nebo utrpení. Základem je dobrý nástroj, musí být podle výšky člověka. Kosa musí být kvalitní, která je dobře nakutá, musí to být dobrá ocel, aby nebyla ani moc měkká ani tvrdá, aby držela ostří,“ uvedl Martin Janík, syn předsedy. Důležitý je podle něj také styl, kosa by měla trávu řezat, ne sekat. Člověk se musí otáčet kolem své osy a nezatěžovat jen ruce, záda nebo břicho. Kosu je také třeba často brousit.