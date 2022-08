Za posledního půl roku získalo ve Zlínském kraji práci 4801 uprchlíků z Ukrajiny

Ve školách v kraji by od září mělo přibýt ukrajinských dětí. V předchozím školním roce bylo v mateřských školách 248 dětí z Ukrajiny, na základních školách jich bylo 1411 a ve středních školách 44. V mateřských školách v kraji bylo v polovině srpna evidováno 375 ukrajinských dětí, do základních škol je přihlášeno 1799 žáků a ve středních školách 152.

„Řada škol se bude vyrovnávat s integrací ukrajinských dětí a žáků do českého vzdělávacího systému, což nebude jednoduché, a to přesto, že podle dosavadních dat jsou dopady ukrajinské migrační vlny na školy ve Zlínském kraji nižší než v jiných krajích. Zlínský kraj doposud patřil ke krajům s nejmenším počtem cizinců ve školách obecně, takže pro řadu škol bude vzdělávání žáků – cizinců opět něčím novým. Věřím, že všechno zvládnou,“ řekla ČTK krajská radní Zuzana Fišerová (Piráti).

V krajském asistenčním centru pomoci Ukrajině ve Zlíně bylo od začátku jeho fungování 3. března do pondělí 22. srpna registrováno 11.855 uprchlíků z Ukrajiny. Centrum bylo nejdříve v areálu zlínské krajské nemocnice, v červenci se přestěhovalo do objektu bývalé hlavní brány baťovského průmyslového areálu v centru města. Zatímco v prvních týdnech po ruské invazi na Ukrajinu přicházelo denně do centra až 470 lidí, v létě jich bylo v pracovních dnech několik desítek.