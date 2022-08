Obyvatelé Zlína v hmotné nouzi mohou požádat o balíčky s trvanlivými potravinami

„Zvažujeme i zřízení městské potravinové banky. Je to další možnost, jak může město Zlín pomáhat svým občanům, kteří se ocitnou v nouzi. Město Zlín v současné době financuje potravinové balíčky a je připraveno podpořit i případné zásobování potravinové banky. Chtěl bych však vyzvat ke spolupráci i velké zlínské obchody s potravinami, které by do balíčků a případně v budoucnu do banky přispívaly dle dohody nebo svého uvážení, zapojit se mohou samozřejmě i občané,“ uvedl Korec. Obchody i veřejnost mohou dodávat potraviny, případně peníze, za které se potraviny nakoupí. Rodiče, kteří si pro své děti nemohou dovolit zaplatit oběd ve školních jídelnách, mohou využít projekt Obědy pro děti.