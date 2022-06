Zlínská nemocnice chce do září rozhodnout, kde bude nový centrální pavilon

Projektant navrhl i umístění na ploše v západní části areálu, takzvaném Gahurově prospektu, tuto variantu by preferoval. Projekční práce se proto přerušily a varianta bude detailně prozkoumána.

„Zpracováváme vnitřní přehled, které provozy bychom umístili do nového objektu. Pokud bychom se pro novou variantu rozhodli, musíme zpracovat aktualizaci investičního plánu,“ uvedl v pondělí na krajském zastupitelstvu ředitel KNTB Jan Hrdý. Podle něj by se mělo rozhodnout o umístění centrálního pavilonu do září.