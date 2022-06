Zlínský kraj připravuje ePortál, řadu dokumentů bude možné vyřídit on-line

„Některé jiné kraje mají třeba elektronické formuláře, my jsme se rozhodli eportál rozšířit i na naše příspěvkové organizace, kterých je více než 120, teprve pak to totiž dává smysl a lidem opravdu ušetří čas,“ uvedl Jaroš. Portál by mohl vzniknout do dvou let. „Nemůžeme si dovolit podcenit zabezpečení a současně chceme, aby byl systém kvalitní a funkční, tedy aby byl propojený s Portálem občana České republiky či portály ostatních měst a obcí. Po vytvoření studie a zahájení veřejné zakázky, což bude do konce letošního roku, začneme se samotnou tvorbou portálu,“ uvedl Jaroš.