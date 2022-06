Potravinami Zlínského kraje jsou letos zrající sýr i škvarkové tyčinky

Do soutěže se lze přihlásit v osmi kategoriích, přičemž v kategorii cukrářských výrobků a cukrovinek hodnotitelská komise vítěze nevybrala. „O to víc mě ale těší fakt, že z celkem osmi oceněných výrobků jich pět pochází z dílen výrobců, již byli na ocenění Regionální potravina navrženi vůbec poprvé. Třešinkou na dortu je pak skutečnost, že se do letošního ročníku přihlásily bezmála dvě stovky výrobců, což meziročně představuje pětadvacetiprocentní nárůst,“ uvedl regionální koordinátor Lukáš Vacek ze společnosti FESTING.