Zlínská zoologická zahrada oslavila první narozeniny slůněte. Je hravé a zvídavé

Kmotrem slůněte se stal vítěz soutěže MasterChef Česko 2020 Roman Staša, který to považuje za velkou čest. „Já se musím přiznat, že když jsem se to dozvěděl, byl jsem opravdu lehce dojat. Nikdy v životě jsem nic a nikoho nekřtil,“ řekl ČTK Staša. Samečka Ziqarriho si poprvé prohlédl zhruba před třemi měsíci. „Pozoroval jsem, jak se ve stádu chová, co dělá a jak stádo vnímá jeho. Je to hrozně zajímavé. Ještě zakopával, bylo legrační se na to dívat. Přišlo mi, že ve stádu má již svoje místo, což mi přijde hrozně důležité,“ dodal.