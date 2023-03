Návratnost fotovoltaiky do šesti let, a navíc se zafixováním ceny elektřiny minimálně na čtvrt století

Spočítat si návratnost fotovoltaické elektrárny není tak jednoduché, jak by se na první pohled mohlo zdát. Klíčovou roli hraje hned několik faktorů, které ovšem nemají vždy konstantní hodnoty. Kdo například počítal návratnost fotovoltaické elektrárny před zhruba dvěma či více lety, mohl se dostat na dobu návratnosti často i dvojnásobnou, než je tomu při současných cenách energií. Byť některé optimistické prognózy počítají s poklesem cen, je pravděpodobné, že se už neohřejeme za ceny jako před energetickou krizí.

Návratnost investice lze spočítat, ale…

Jak je to s návratností při investici do vlastní fotovoltaické elektrárny, jsme se zeptali přímo u zdroje. „Návratnost vlastní fotovoltaiky se vždy odvíjí od konkrétních parametrů elektrárny a od životního stylu dané rodiny. Někdo například dokáže zužitkovat 90 procent vyrobené energie, zatímco jiný třeba jen 70 procent, a tak se návratnost v těchto případech bude lišit, i kdyby šlo o jinak totožné domy,“ upozorňuje Jaroslav Šuvarský ze společnosti S-Power Energies, která v instalacích fotovoltaiky patří mezi lídry na trhu.

Způsob, jak lidé nad výpočtem návratnosti fotovoltaiky nejčastěji uvažují, je porovnání vstupní investice s cenou energie, kterou jsou tak schopni ročně ušetřit. Zprůměrují množství energie, které zvažovaná elektrárna dokáže vyrobit, a vynásobí ho aktuální cenou elektřiny dle svého dodavatele. Takový výpočet je však s ohledem na dlouhodobost investice příliš zjednodušený. Pojďme se podívat pod pokličku fotovoltaického království.

Jak poznat kvalitního dodavatele? Každá úvaha nad pořízením vlastní fotovoltaiky začíná u internetového vyhledávače, kde najdeme desítky, ne-li stovky odkazů, které nabízejí prakticky totožné služby a produkty. Odrazovým můstkem by měly být Zásady pro výstavbu FVE (tzv. Etalon), které vytvořila Solární asociace. Společnosti (jako například S-Power Energies) se těmito standardy při instalaci řídí a garantují tak klientům vysokou kvalitu poskytovaných služeb a spolehlivý servis.

Baterie: ano, či ne?

Při pořizování vlastní fotovoltaiky si budete muset vybrat ze dvou možností. První varianta je pořídit si systém bez baterie, který mnohé zájemce láká svou příznivější cenou. Většinou se jedná o základní sestavy, které jsou vzhledem k absenci bateriového úložiště určeny výhradně k okamžité spotřebě energie. U této varianty je pro zvýšení efektivnosti využití příhodné více přemýšlet nad chováním domácnosti. V praxi to pak může znamenat, že se vyplatí domácí spotřebiče zapínat právě v době, kde je produkce fotovoltaiky nejvyšší.

Zatímco ještě před pár lety se prodávaly spíše levnější varianty s absentující možností uložení vyrobené energie do vlastní baterie, v posledních zhruba dvou letech až 90 procent českých domácností volí druhou variantu. Tou je pořízení fotovoltaické elektrárny s vlastním bateriovým úložištěm. „Důvodem je skutečnost, že baterie umožňují využít potenciál elektrárny na maximum. Zatímco bez nich je nutné elektřinu spotřebovat přímo ve chvíli, kdy vzniká, úložiště dovoluje uchovat ji na později,“ vysvětluje Jaroslav Šuvarský ze společnosti S-Power Energies.

Foto: s-power.cz Baterie umožňují využít potenciál fotovoltaiky na maximum. Zatímco bez nich je nutné elektřinu spotřebovat přímo ve chvíli, kdy vzniká, úložiště dovoluje uchovat ji na později

Češi mají při výběru jasno

Zákazníci společnosti S-Power Energies si na rodinné domy nejčastěji pořizují bateriovou sestavu S-Power MIDI. Jde o elektrárnu s ideálním poměrem cena/výkon. Instalovaný výkon panelů přes 5,5 kWp poskytuje dostatečné množství energie na chod domácích spotřebičů i ohřev vody. Bateriové úložiště o kapacitě přes 11 kWh pak nabízí dostatečně velký záložní zdroj, díky kterému můžete využívat uloženou energii i během večerní špičky, v noci nebo při případném výpadku elektrické energie.

Pořízení této oblíbené sestavy začíná zhruba na ceně 415 000 korun, jejíž výše vás však nemusí tolik trápit. Důvodem je skutečnost, že skoro polovinu částky můžete velice snadno pokrýt státní dotací z programu Nová zelená úsporám. Podpora činí nejčastěji až 205 000 korun. Ve vybraných krajích Česka však můžete dohnout na dotaci ještě o něco vyšší. Výběrem kvalitního dodavatele se také můžete vyhnout byrokracii, která je se získáním dotace nutně spojena. Například S-Power Energies ji za své klienty v rámci zakázky vyřizuje zcela automaticky. Kvalitní fotovoltaickou sestavu s baterií a hybridním střídačem si tak můžete pořídit zhruba za 210 až 250 000 korun.

Foto: s-power.cz Kvalitní fotovoltaickou sestavu s baterií a hybridním střídačem si můžete s podporou státní dotace pořídit zhruba za 210 až 250 000 korun

Jak to tedy vypadá v praxi?

Návratnost investice se vždy odvíjí od toho, kolik procent vyrobené energie je domácnost reálně schopná využít. Jak vysvětluje Jaroslav Šuvarský: „Velikost fotovoltaiky by vždy měla vycházet z reálné spotřeby konkrétního domu. Čím víc vlastní elektřiny dokáže domácnost spotřebovat, tím dříve se investice vrátí. Z našich zkušeností víme, že u sestavy S-Power MIDI není takový problém využít třeba i 90 procent energie, zvlášť pokud se letní přebytky využijí k ohřevu vody v bazénu nebo vířivce, případně k napájení klimatizace.“

Jak ukázal rok 2022, propočty návratnosti vlastní fotovoltaiky se obrátily vzhůru nohama. Rekordní inflace s raketovým zdražováním cen energií, kdy ani státní zastropování nebylo pro celou řadu českých domácností všespásné, udělala za všemi spekulacemi tlustou čáru. Nutno připomenout i skutečnost, že fotovoltaika bude sloužit minimálně 25 let, což je její garantovaná životnost. Jaroslav Šuvarský tuto skutečnost uzavírá slovy: „Kouzlo fotovoltaiky spočívá v tom, že fixuje cenu elektřiny. Bez ohledu na to, jak rostou náklady všem okolo, vaše zelená elektřina bude pořád stejně levná. Stačí si celou vaši investici vydělit celkovým množstvím elektřiny, které elektrárna vyrobí za 25 let. Tím vypočítáte cenu za 1 kWh, která se za celé čtvrtstoletí nehne.“

O instalaci FVE jsem už uvažoval delší dobu. Nejvíce jsem chtěl řešit vlastní spotřebu elektřiny hlavně v letních měsících. Jak s ohledem na teplotní výkyvy a pořízení klimatizace, tak pro ohřev vody v bazénu, kde je cílem kompenzovat teplotní ztráty v chladnějších dnech a prodloužit si tak koupací sezonu. S instalací od S-Power jsem byl spokojen, vše probíhalo s profesionálním přístupem. Výsledky prvních dní provozu mě mile překvapily. Rozhodně budu do budoucna pomýšlet i na rozšíření systému, a ještě větší soběstačnost i v zimních měsících. Radek Hofman, majitel rodinného domu z Lobečku

Důležitou výhodou technologie fotovoltaiky je i to, že je prakticky bezúdržbová. Kromě počátečního zapnutí s ní vlastně nemusíte dělat nic. Pro klid duše můžete jednou za čtyři roky objednat u instalační firmy pravidelnou revizi. Jedinou součástkou, do které v průběhu let bude potřeba investovat, je hybridní střídač, jehož životnost se pohybuje kolem 12 let.

Foto: s-power.cz Vlastní fotovoltaická elektrárna: Nejrychlejší cesta k úsporám za energie

Konkrétní příklad s konkrétními čísly

Jak vypadá konkrétní návratnost u populární sestavy S-Power MIDI? Celková cena 415 000 Kč Dotace programu NZÚ 205 000 Kč Spotřeba vyrobené elektřiny 90 procent Cena elektřiny ze sítě 7,00 Kč za kWh Průměrný růst cen elektřiny 5 procent (ročně) Průměrná inflace 5 procent (ročně) Výměna střídače 35 000 Kč NÁVRATNOST INVESTICE cca 5,5 roku

Nejčastěji si tuto sestavu pořizují rodiny, které doma používají elektřinu na vše včetně topení. Pokud rodina využije většinu vyrobené elektřiny, vrátí se jí investice s ohledem na aktuální ceny na trhu už za necelých 6 let. Od sedmého roku už bude fotovoltaika pouze vydělávat. Do konce garantované životnosti by tak od okamžiku splacení ušetřila, respektive vydělala svému majiteli více než 1 400 000 korun. Nutno připomenout, že to je více než trojnásobek pořizovací investice.

Na firmu S-Power jsem dostal doporučení od syna. Mám teď dobrý pocit, že jsem správně zainvestoval a udělal i něco pro ekologii. Ve srovnání s minulým rokem, kdy jsem FVE neměl, jsem se letos dostal na polovinu spotřeby. Líbila se mi i rychlost uvedení do provozu, zkrátka vše perfektně vyšlo. Firmu S-Power všude doporučuji. Ing. Josef Zíka, majitel rodinného domu v Louňovicích

Tento výpočet je nutné brát jako orientační, protože některé parametry, jako jsou inflace, zdražování či ceny energií, lze jen odhadovat na základě dlouhodobé prognózy trhu. Pokud zůstaneme při zemi, pojďme si ukázat, jak by to vypadalo při nízké míře inflace i zdražování (obojí kolem 5 procent) a při využití fotovoltaiky pouze ze 70 procent. Sestava S-Power MIDI by se i tak splatila do 7 let a od osmého roku by vydělala přes 1 000 000 korun, tedy 2,5násobek své hodnoty. Zainteresovaný člověk však dobře ví, že současné vyhlídky mluví o možné 10procentní míře inflace, což by znamenalo v průběhu 20 let úsporu přes 3 000 000 korun.

Sečteno podtrženo