Boháč Tiňkov, milovník cyklistiky, řekl pravdu o Rusku. Teď se musí bát

Kontroverzní ruský boháč si nikdy nebral servítky. Kritizoval občas své svěřence, milovaný sport, jeho bafuňáře, organizaci… A stejně tak, jak to dělal vždycky, se teď pustil do ruské invaze vůči Ukrajině. Jeho slova byla doslova zdrcující kritikou. Ojedinělou z vrstvy ruských elit. Putina tím musel pořádně naštvat.

„Nevidím nikoho, kdo by mohl mít prospěch z této šílené války. Umírají nevinní lidé a vojáci,“ napsal Tiňkov na instagram. „(Ruští) generálové, kteří se probudili s kocovinou, si uvědomili, že mají posranou armádu. A jak by taky ta armáda mohla být dobrá, když všechno ostatní v zemi je na hovno a utápí se v nepotismu, patolízalství a servilitě?“ Čišela z toho frustrace chytrého chlapíka nad situací, která nejen poškozuje Rusko, ale i ruské elity včetně jeho samotného.

Nyní v rozhovoru pro New York Times tvrdil, že Putinova administrativa pohrozila znárodněním jeho banky, pokud s ní nepřeruší vztahy. Proto svůj 35procentní podíl ve společnosti Tinkoff prý musel prodat ruskému těžařskému miliardáři Vladimíru Potaninovi, který má blízko k Putinovi. Podle jeho slov to nebyl standardní prodej, ale „zoufalý výprodej“.

„Nemohl jsem diskutovat o ceně. Připadal jsem si jako rukojmí – berete, co je vám nabídnuto. Nemohl jsem jakkoli vyjednávat,“ citoval ho list New York Times. „Donutili mě to prodat kvůli mým prohlášením. Prodal jsem to za drobné,“ řekl Tiňkov. „Řekli: ‚Prohlášení vašeho akcionáře není vítáno a znárodníme vaši banku, pokud ji neprodá a nezmění se vlastník, a pokud nezměníte jméno.‘,“ uvedl.