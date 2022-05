Málem zemřel v autě. Teď největší talent české cyklistiky musí opustit Gazprom

Mathiasi Vackovi bude v červnu 20 let. Podle reprezentačního trenéra silniční cyklistiky Tomáše Konečného by mohl do čtyř pěti let patřit k nejlepším cyklistům světa. Je výborný vrchař a časovkář, dokáže i slušně zaspurtovat. „Teď bude záležet na týmu Trek-Segafredo, aby s ním ideálně pracoval a dostal z něj to nejlepší,“ říká Konečný. Podle něj má Vacek velký potenciál překonat rekordy Romana Kreuzigera na Tour de France (5. místo celkově).

I tohle je válka

Mathias Vacek má našlápnuto ke skvělé kariéře, jen teď musí překonat vážnou nepříjemnost. Měl jezdit za tým Gazprom, ale kvůli válce nezávodí. „Jsem sice v Gazpromu, ale ten už de facto není. Příjem peněz je odříznutý od sponzorů, nic nám neplatí, úplně se to rozpadlo,“ říká.

Proto prostřední ze tří bratrů cyklistů (závodí i starší Karel a mladší Bertil) doufá, že nastoupí brzy na výjimku do stáje Trek, která s ním podepsala kontrakt od příštího roku. Jenže Trek má plný počet závodníků, a aby mohl začlenit Vacka, musel zažádat Mezinárodní cyklistickou unii (UCI) o výjimku. Teď se čeká na odpověď. Pokud by dlouho nepřicházela, chtěl by Mathias aspoň načas doplnit svého bratra Karla v kontinentální stáji Tirol KTM.

„Trek by mne hodně chtěl. Jsem v situaci, kterou jsem nezavinil, na UCI leží žádanka. Čeká se na podpis a ten je pravděpodobný i podle manažera Treku. Říkal mi, že by to mělo vyjít,“ vysvětluje Mathias Vacek.

Sportovní talent roku Foto: Seznam Zprávy, Shutterstock.com, Profimedia.cz Seznam Zprávy představují sportovní talenty roku. Seznam Zprávy hledají největší sportovní naděje České republiky. V následujících dnech sledujte sérii Sportovní talent roku. Spolu s experty vám představíme devět extrémně nadaných sportovců, kteří vynikají v tenisu, florbalu, biatlonu, veslování, ledním hokeji, MMA, cyklistice, fotbalu a atletice.

To, že stále nemá tým, ho ale nestresuje. „Je to strašně pohodový kluk, hodí to za hlavu, půjde na ryby a bude v klidu. Dokáže trable odfiltrovat, pak přijde na závody a bude v pohodě. Ostatně říkám, že právě hlava hraje v celkovém projevu sportovce 50 % výkonu,“ věří Vackovi Tomáš Konečný. Mathias zatím vyráží na tréninky z rodinného sídla v šumavském Stožci i na poloprázdné silničky v nedalekém Rakousku a Německu. Z Treku už dostal kolo, je v každodenním kontaktu s trenérem týmu Markelem Irizarem, který mu upravuje tréninky. A kdyby teď dostal povolení, je přesvědčen, že by se rychle dostal do závodního tempa.

Itálie, ta nejlepší cyklistická škola

U Vacků se sportovalo odmalička a kolo díky otci, který také závodil, bylo vždy na prvním místě. I když to nebyl jediný sport. Jeden čas bydleli všichni v Rakousku a běhali i na běžkách. Všichni také jezdili obytňákem dívat se na Tour de France a na Giro. Do Pyrenejí nebo na slavné kopce jako Mont Ventoux či Monte Zoncolan.

Mathias vzpomíná, že už kolem pěti šesti let dostal malé silniční kolo Bianchi ještě s řazením na rámu. V 16 letech pak odešel do italského Bergama, do týmu Fratelli Giorgi, kde nejprve rok závodil se starším bratrem Karlem a pak dva roky sám. „Byla to ta nejlepší cyklistická škola, každý týden závody. Zlom, kdy jsem zjistil, že můžu dosáhnout velkých výsledků. Museli jsme si i prát a vařit, to byl pro nás velký posun,“ vzpomíná.

Má talent i silnou vůli

V jeho kariéře se ale nevyvíjí všechno úplně hladce. Před třemi roky měl těžkou bouračku v autě, zlomil si koleno a stehenní kost, půl roku strávil na vozíku a nevěděl, zda si ještě sedne na kolo. Ale vše překonal a sám říká, že je i díky této zkušenosti silnější.

Za největší úspěch dosavadní kariéry považuje český mladík vítězství v 6. etapě Kolem Spojených arabských emirátů a vítězství na mistrovství Evropy juniorů v časovce. „MS pro tyhle kategorie tehdy kvůli covidu nebylo, ale já dávám mezi MS a ME rovnítko, protože Evropa má dnes nejsilnější jezdce,“ vysvětluje reprezentační trenér Tomáš Konečný. I proto na Vacka sází.

Tomáš Konečný Foto: Seznam Zprávy, Profimedia.cz Tomáš Konečný. Kdo je největší nadějí české cyklistiky, pomáhal pro Sportovní talent roku odhalit reprezentační trenér Tomáš Konečný. V roce 1999 se stal mistrem republiky v silničním závodě, závodil za týmy Domo-Farm Frites a Telekom. Vyhrál etapu na slavné Vueltě (2001) a jako závodník se také účastnil Tour de France (2002).

A v čem je Mathias Vacek nejlepší? „Jsem všestranný, mám silný spurt, vyjedu i do kopce, pokud to není moc těžké, a mám i silnou časovku,“ snaží se zhodnotit své schopnosti. Loni chodil jako mladý závodník hodně do úniků a docela mu jdou pětidenní týdenní etapáky. Do budoucna si pak myslí na nějaký velký třítýdenní etapový závod, ale to se ještě ukáže.

Pomáhají mu jazyky, mluví anglicky, německy a italsky, a tak v pelotonu ani pro případné další přestupy není znalostí řečí nijak limitován.