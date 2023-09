Čísla hovoří jasně. Ragby je skvělá podívaná, v Česku ale vítězí fotbal

Pro srovnání, fotbalový zápas kvalifikace o EURO 2024 mezi Českou republikou a Albánií si od začátku do konce pustilo 356 tisíc diváků.

Nejsledovanější zápas (českou optikou) letošního mistrovství světa v hokeji ČR–Švýcarsko sledovalo 1,1 mil. diváků starších 15 let. Celkem si v České televizi pustilo letošní mistrovství světa 4,79 milionu diváků, což je o půl milionu méně, než tomu bylo minulý rok.

Přesto ani probíhající mistrovství světa neotřese neochvějnou pozicí fotbalu v české společnosti. „Bude-li se finále mistrovství světa v ragby hrát o víkendu, hlavní zprávou sportovní rubriky českých médií bude stejně některý ze zápasů fotbalové Fortuna ligy. Na to si klidně vsadím,“ smetl ragbyovou euforii nekompromisně ze stolu ředitel marketingu agentury Sport Invest Petr Hercík.

České ragby od letoška sponzoruje také stavební společnost SIS. Jejím generálním ředitelem je Skot Colin Glover, velký fanoušek ragby. „Chtěli bychom sport podporovat dlouhodobě, protože až potom to podle mě má nějakou hodnotu a možná z toho můžeme i něco získat. Zatím to ale cítím především tak, že když v Česku podnikáme, a ten byznys nám jde docela dobře, chceme dělat i něco nad rámec našich obchodních aktivit.“

Petr Hercík potvrzuje, že reklama je ve sportovním prostředí vnímána vesměs pozitivně. „Sledujíce sportovní přenos vidíme a podvědomě vnímáme hned několik reklamních vzkazů najednou. V kontextu všeho, co atmosféru sportovního utkání utváří, je člověk ochoten konzumovat reklamu víc než jindy,“ míní manažer Sport Investu. Navíc sport má podle něj ve společnosti výjimečnou pozici a v České republice to možná platí ještě víc. Snad proto, že jsme malá země a není moc příležitostí, jak se ve světě prosadit.

Reklama spojená se sportovní událostí nebo osobností oblíbeného sportu je tedy dobrou cestou, jak dostat divákovi - sportovnímu fandovi – jméno dané firmy nebo produktu do povědomí. Ale každý asi cítí, že podporovat Barboru Špotákovou nebo českou fotbalovou ligu, anebo na druhé straně české ragby není totéž.

„Někdo prostě chce být viděn u těch nejvýznamnějších sportovních úspěchů, nejlépe u zlaté olympijské medaile. Někdo chce být spojován s bezvýhradně pozitivně vnímanou osobností sportovního světa, i když na ty medaile nakonec třeba nedosáhne. A někdo jiný prostě potřebuje jméno svojí firmy nebo produktu do hlavy dostat co největšímu počtu lidí. Za každou cenu a jakýmkoliv způsobem,“ vysvětluje Petr Hercík. Jsou to tři různá zadání a jen ve výjimečných případech se jejich splnění může potkat u jednoho sportovce, nebo jednoho týmu.