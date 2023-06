Firma z Třebíče se stará o to nejcennější, co každý fotbalista má

Fotbalové chrániče, ale také ponožky s výšivkami na přání, tašky a další vybavení jdou na odbyt. A zdaleka nejen v Česku. Tisíce chráničů putují z Třebíče například do Německa nebo do Rakouska, zahraniční trhy už firmě Foul posílají zhruba polovinu všech objednávek. Firma, kterou Štěpán Rybníček a Pavel Chalupa založili v roce 2017, udělala v loňském roce obrat 15 milionů korun, letos by chtěla dosáhnout na 25 milionů. Přitom stále zaměstnává jen šest lidí a nárazově pár brigádníků.