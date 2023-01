Deset mladých mužů, ze kterých Katar udělal multimilionáře

Došel sice jen do čtvrtfinále, přesto zanechal na mistrovství výraznou stopu. Brzy dvacetiletý anglický záložník Jude Bellingham na světovém šampionátu ohromil. V těžké konkurenci hráčů Albionu hrál středopolař Borussie Dortmund i přes svůj mladý věk klíčovou roli.

A Aurélienovi Tchouaménimu se dařilo. Nastoupil do každého zápasu. Od čtvrtfinále až po finále se postaral o jedinou střelu mimo pokutové území, která skončila gólem. Dovedl Francii až do finále.

V klíčovém okamžiku ale selhal. Jeho pokutový kop v penaltovém rozstřelu těsně minul bránu a Francie se musela spokojit pouze s druhým místem. Přesto cena záložníka Realu Madrid opět vzrostla, dosáhla 90 milionů eur. Ve španělském hlavním městě podepsal v létě 2022 smlouvu na šest let.

Gvardiol se ihned dostal do středu zájmu špičkových evropských klubů. Jeho cena atakuje 75 milionů eur, očekávat se ale dá i vyšší suma. Smlouvu má totiž v Německu platnou až do roku 2027. Mezi největší favority na získání chorvatského zadáka momentálně patří Manchester City, Real Madrid a Chelsea.

„Můj vysněný klub? To musí být Liverpool. Od dětství jsem sledoval jejich zápasy spolu s mým tátou. Je to klub, který mi zůstal v srdci,“ nechal se ovšem nedávno slyšet dvacetiletý chorvatský talent.

Co zápas ve skupině, to gól. Taková byla statistika nizozemského útočníka z PSV Eindhoven na mistrovství světa v Kataru.

Ve vyřazovací části už ale žádný gól nepřidal. Spolu s celým Nizozemskem Cody Gakpo balil kufry po čtvrtfinálové porážce s Argentinou. Gakpo si ale ani nemusel příliš vybalovat a cestoval znovu. Tentokrát do Anglie, konkrétně do Liverpoolu.

Začal na lavičce, skončil jako hrdina. Řeč je o záložníkovi Benfiky Lisabon Enzu Fernándezovi. V prvních dvou zápasech, kdy se Argentina ještě trápila, odehrál něco přes půl hodiny. I to mu ale stačilo, aby v druhém zápase proti Mexiku dal gól. Od té doby v sestavě nechyběl.

Do Benfiky přitom Fernández přišel teprve v létě 2022. Portugalský tým do jeho smlouvy vložil prodejní klauzuli: Kdo by Enza chtěl, musí zaplatit 120 milionů eur. Jeho tržní cena – 55 milionů eur – však není ani poloviční.