VAR může ve fotbale zcela nahradit i čárové sudí, říká dodavatel systému

A neříká to kvůli svému byznysu. Ohledně systému VAR si při hovoru občas nebere servítky. Vadí mu třeba, když videosudí v Kataru zruší gól kvůli dvoucentimetrovému ofsajdu. Lidským okem nerozeznatelné okamžiky. „Technologie to samozřejmě pozná. Jako diváka mě takové situace ruší. Užíváte si prvotní nadšení z gólu a pak zjistíte, že to byl nesmyslně malý ofsajd. Na šampionátu je to velmi striktní. Upřímně si myslím, že se to řeší až moc detailně,“ říká vývojář.