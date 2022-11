Bojkotovat MS v Kataru jako kdysi OH je nesmysl, míní česká legenda

Do Itálie jel jako mladík, ale dodnes mu mnozí občas připomenou, že měl coby střídající hráč takříkajíc na noze osud čtvrtfinálového zápasu s Německem. Velkou šanci k vyrovnání skóre ale tehdy v závěru utkání proti budoucím mistrům světa bohužel nevyužil. Nosičům vody v jejich speciální epizodě prozradil, proč mu to tenkrát proti brankáři Ilgnerovi nevyšlo. Klíčové okamžiky utkání si můžete připomenout i zde .

„Eric Cantona řekl, že bude šampionát bojkotovat, že se na něj vůbec dívat nebude,“ vnímá Němeček. „Ano, určitě je problém v tom, že Kataru ten turnaj vůbec přidělili. Něco podobného už se podle mě opakovat nebude. I v tom ohledu, aby se mistrovství světa hrálo takhle uprostřed sezony. Ale když budete chtít, tak svým způsobem pomalu u každé země najdete nějaký problém, na který budete moci ukázat prstem, když na to přijde. Jiná věc samozřejmě je, když ta země vede s někým válku, to už je jasný limit,“ poukazuje Václav Němeček na realitu ruské agrese na Ukrajině.

„Ale když už tam ten turnaj přidělili, nemůžete přece po sportovcích, po fotbalistech chtít, aby tam třeba nejezdili. To je akce, která se koná jednou za čtyři roky. Bojkoty si zažili sportovci na olympijských hrách počátkem 80. let a poškodilo to ve finále všechny,“ připomíná Němeček spolu s protagonisty Nosičů vody. Na letní olympijské hry v roce 1980 do Moskvy nezamířily reprezentace řady západních zemí v čele s USA a o čtyři roky později se do Los Angeles pak na oplátku nevydaly výpravy ze Sovětského svazu a většiny jeho tehdejších východoevropských satelitů.