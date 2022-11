Předpověď, kdo vyhraje MS ve fotbale. V Kataru budou platit jiná pravidla

Mezi zeměmi, jež dosud MS nevyhrály, mají letos u Fortuny nejnižší kurz trojnásobní finalisté z Nizozemska. Dále Belgie, od jejíž silné generace se čekalo mnohé, ale zatím spíše marně, pak jsou tu Portugalci, stále ještě s Cristianem Ronaldem, nebo Dánové i s Christianem Eriksenem, jenž na minulém Euru po zástavě srdce přežil vlastní smrt. A také Chorvati, kteří na minulém MS ukázali, kde se podle všeho nachází strop těchto menších zemí, a to postupem do finále.

Od té doby se jen dva obhájci trofeje dostali přes čtvrtfinálovou zónu. A od 90. let minulého století platí, že obhájce vyhrál ve vyřazovací fázi jediný zápas, to když se Brazílie na MS 2006 dostala přes Ghanu.

Pokud by tedy Francouzi na MS v Kataru chtěli uspět, museli by svým způsobem porazit i dějiny. Kylian Mbappé je na jednu stranu o čtyři roky zkušenější, na stranu druhou kvůli nehoráznému kontraktu od Paris SG, zdá se, trochu zfamfrněl a leckdy ztrácí smysl pro realitu.

To samozřejmě letos v Kataru žádnou roli hrát nemusí. Tím spíš, že Brazílie se od té doby nedostala na žádném MS ani do finále. Argentina, jíž první titul v roce 1978 vystřílel Mario Kempes a druhý v roce 1986 pak Diego Maradona, hrála naposledy ve finále paradoxně na MS 2014 v Brazílii. Ale nestačila tam na Němce.

Politika do fotbalu nepatří, říká letité pravidlo. Je to ve skutečnosti jen zbožné přání. Seznam Zprávy přinášejí seriál z historie všech světových fotbalových šampionátů od roku 1930 dodnes.

Tým Brazílie se jeví jako vyvážený ve všech řadách, mládí se prolíná se zkušeností, kreativita se schopností dodržovat taktické pokyny. Bylo by spíše překvapením, kdyby Brazílie v tomto složení na turnaji v Kataru neuspěla. Byť k tomu, aby dosáhla až na trofej, bude samozřejmě potřebovat i kus štěstí. To by měl přinést Dani Alves, ve 39 letech možná spíše maskot týmu, který ale před časem vrátil dobrou náladu i do kabiny Barcelony.