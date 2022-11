Fotbalový Katar bude pro fanoušky nejdražší v historii

Pokud vynecháme vstupenky, Conotoxia odhaduje, že nejlevnější 10denní výlet do Dauhá pro dvě osoby během turnaje – včetně letů z New Yorku, ubytování, pronájmu auta a peněz na jídlo a pití – by stál 5 400 dolarů (133 000 korun). Cesta z Prahy by pak pro dva vyšla přibližně na 3 800 dolarů (cca 95 000 korun).

Jenže pozor, ceny se budou vzhledem k rychlému vyprodávání letů a ubytování zvedat, a tak by to mohlo být nakonec mnohem víc.

Podle Booking.com stojí sedmidenní pobyt v Dauhá s lety z New Yorku na třetí týden turnaje někde mezi 4 600 a 18 500 dolary na osobu. Pro Prahu si odečtěte 800 dolarů za nižší cenu letenky. To je samozřejmě bez lístků na zápas.

Brownová uvedla, že cena výletu do Kataru mnohé z fanoušků odradí. „Je to další mistrovství světa údajně pro fanoušky, kde náklady na zhlédnutí zápasů jejich týmu až do finále jsou minimálně 1 400 dolarů (35 000 korun),“ řekla Brownová. „K tomu počítejte náklady na lety, obavy o lidská práva a drahé ubytování – to je pro většinu běžných lidí obrovská překážka. Pravděpodobně to odradí tisíce fanoušků od účasti na turnaji.“