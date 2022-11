Katar chystá na fotbalové MS speciální zóny pro opilé fanoušky

Katar je přitom v tomto ohledu pověstný velmi přísnými zákony a omezeními. Intimita na veřejnosti mezi muži a ženami může být podle katarských zákonů trestná a mohla by vést k zatčení. Homosexualita je pak v zemi nezákonná, a dokonce se trestá smrtí.

Generální ředitel katarského mistrovství světa Nasser Al Khater řekl Sky News, že gay fanoušci se budou moci dokonce veřejně držet za ruce, aniž by se museli bát, že budou potrestáni.

„Vše, co žádáme, je, aby lidé respektovali kulturu,“ řekl. „Na konci dne, pokud neděláte nic, co poškozuje jiné lidi, pokud neničíte veřejný majetek, pokud se chováte způsobem, který není škodlivý, pak jsou všichni vítáni a nemají se čeho bát,“ zdůraznil.

Souvisí to například i s oblékáním, chováním na veřejnosti a požíváním alkoholu.

Nadávky a hrubá gesta na veřejnosti jsou považovány za neslušné a pachatelé by mohli být uvězněni nebo deportováni.

Podle vlády Spojeného království by se fanoušci na veřejnosti měli také uměřeně oblékat. Mužům i ženám se doporučuje nenosit šortky nebo topy bez rukávů. Ženy si musejí zakrývat ramena a vyhýbat se krátkým sukním. To jsou nicméně celkem běžná pravidla, která znají návštěvníci mnoha arabských a muslimských zemí.

V Kataru pít alkohol nebo být opilý na veřejnosti je bráno jako přestupek. Pití na veřejném místě by mohlo mít za následek trest odnětí svobody až na šest měsíců a pokutu až 825 dolarů. Ilegální je i dovoz alkoholu do země.

Katarský režim chce tohle vyřešit šalamounsky. Jak řekl Al Khater Sky News, na turnaji prý budou speciální zóny pro opilé fanoušky, kde budou moci vystřízlivět. „Jsou připraveny plány, aby lidé, kteří nadměrně pili, mohli vystřízlivět. Je to místo, kde budou v bezpečí a nebudou moci škodit ani nikomu jinému.“ Jak to bude vypadat do detailů, však katarský představitel neupřesnil.