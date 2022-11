Katar nasadil na propagaci nejtěžší váhu: Davida Beckhama

Britská fotbalová celebrita za to ihned sklidila tvrdou mezinárodní kritiku, hlavně od organizací za lidská práva a LGBT+ hnutí. Zatímco sám představuje Katar v tom nejlepším světle, emirát je pod palbou kritiky za vážné porušování lidských práv i za to, že při stavbě velkolepé infrastruktury MS zemřely tisíce dělníků z rozvojových zemí. Podle listu The Guardian v zemi zahynulo 6500 dělníků, přičemž 37 úmrtí přímo souvisí s výstavbou stadionu Khalifa.

Zejména britská LGBT+ komunita vyjádřila však z Beckhamovy role v Kataru rozčarování. „Jedním z problémů je, že lidé berou peníze na propagaci Kataru a mistrovství světa. Jsem tak zklamaná, protože jsme postavili Davida Beckhama na piedestal jako skvělého spojence,“ řekla spoluzakladatelka skupiny Three Lions Pride Di Cunninghamová. „A pak se ukáže, že bere spoustu peněz, aby mohl být velvyslancem tohoto mistrovství světa, a to je neskutečné zklamání.“

Politika do fotbalu nepatří, říká letité pravidlo. Je to ve skutečnosti jen zbožné přání. Seznam Zprávy přinášejí seriál z historie všech světových fotbalových šampionátů od roku 1930 dodnes.

Bývalý zářný fotbalista se uměl skvěle prodat během své kariéry i po jejím skončení. Teď vlastně dál pokračuje v tom, co dobře ovládá. Na druhé straně byl ale vždy pověstný i jako štědrý filantrop. Dlouhodobě například podporuje UNICEF. V roce 2013 daroval všechen svůj plat ve výši 3,4 milionu liber (95 milionů korun) z Paris Saint-Germain dvěma dětským charitativním organizacím ve Francii. Dva roky poté pak spustil The David Beckham UNICEF Fund na pomoc při ochraně dětí v ohrožení. Řadu let podporuje i charitu s názvem Help For Heroes, jejímž cílem je pomáhat vojákům zraněným ve válkách v Iráku a Afghánistánu.