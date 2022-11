Čtyři roky od scénky s deštníkem: prší na Putina, ruský fotbal v troskách

Rusko za neskutečné peníze nachystalo v roce 2014 zimní olympiádu v Soči, v místě, kde do té doby byly vlastně jen přímořské lázně. O čtyři roky později uspořádali Rusové MS ve fotbale, které bylo rozeseto po stadionech od Evropy až po Sibiř. Jen pro představu: z Kaliningradu do Jekatěrinburgu za Uralem je to 3 000 km. Z Petrohradu do Soči hodně přes 2 000 km.