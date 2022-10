Jak němečtí soudruzi porazili kapitalistické bratry

První zápas kvalifikace proběhl v září v Moskvě (0:0), odveta se měla konat v listopadu. Sovětský svaz však odmítal na stadionu, kde byli mučeni lidé, nastoupit. FIFA však přesun do neutrální země či aspoň do jiného města nepovolila a střetnutí kontumovala ve prospěch Chile.

V den utkání vyběhla chilská reprezentace proti nikomu, hráči si párkrát přihráli a pak dopravili míč za obrovského aplausu přítomných do prázdné branky…

Politika do fotbalu nepatří, říká letité pravidlo. Je to ve skutečnosti jen zbožné přání. Seznam Zprávy přinášejí seriál z historie všech světových fotbalových šampionátů od roku 1930 dodnes.

Mistři světa 1954 ze Švýcarska, stříbrní medailisté 1966 z Anglie a bronzoví 1970 z Mexika neměli pro své bratry z východní části jediného přívětivého slůvka, místní tisk mluvil o týmu Georga Buschnera jako o partě běžců a skákačů, kteří neumí kopnout do balonu.

V roce 1950 odešel nelegálně do západního sektoru. Převzal tehdy svobodný tým Sárska, jež spadalo do francouzské zóny a v kvalifikaci mistrovství světa 1954 se utkalo se Spolkovou republikou Německo. V roce 1956 bylo k ní Sársko připojeno se statusem spolkového státu.

Schön převzal funkci asistenta trenéra Seppa Herbergera, čímž se stal ve své rodné zemi (nyní už NDR) přímo nežádoucí osobou. Herberger totiž už v roce 1933 vstoupil do nacistické strany NSDAP a byl neustále pokládán za věrného stoupence vůdce Adolfa Hitlera a nositele jeho zrůdných teorií o germánské nadřazené rase.

Kontakt se přitom vůbec netýkal politiky, šlo o neformální sázku: Kreische správně předpověděl, že trofej vyhraje tým pořadatelů. Apel mu poslal trochu whisky, aniž by si byl vědom potíží, které by to způsobilo.