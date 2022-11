Vízek zajel do Blochina a bylo zle. Temná stránka československého fotbalu

Hrdý vlastenec vyznávající morální hodnoty nemusí takové podezření vstřebat, ale zakrývat si oči by také nebylo poctivé. I Československo má ve své fotbalové historii velmi prapodivný případ, který s velkou pravděpodobností – důkazy zatím nejsou – směřuje k nekalosti.

Politika do fotbalu nepatří, říká letité pravidlo. Je to ve skutečnosti jen zbožné přání. Seznam Zprávy přinášejí seriál z historie všech světových fotbalových šampionátů od roku 1930 dodnes.

Všechno se však dalo napravit. Hosté vytvořili proti sobě roh, jinak téměř bezchybný brankář Rinat Dasajev centr podběhl a ostravský stoper Rostislav Vojáček měl cestu do sítě zcela volnou.

Touha porazit nenáviděné okupanty, při hokeji na ledové ploše zcela běžná, by však ještě mohla způsobit nějakou neplechu. „Zajel jsem do Blochina a ten mě důrazně varoval, ať se uklidním, nebo začnou hrát naplno,“ vybavuje si Vízek.

Kvalifikační komplot socialistických souvěrců daleko přehlušil ostudný germánský pakt přímo na šampionátu. V skupině B Alžírsko šokovalo svět výhrou 2:1 proti velkému favoritovi Spolkové republice Německo. Africký tým pak vedl nad Chile 3:0 a kdyby náskok udržel, nebylo co řešit – šel by dál. Jenže dva obdržené góly všechno změnily.

V poslední duelu skupiny stačilo Rakušanům, aby podlehli hráčům SRN o gól, a oba týmy postupovaly do semifinálové skupiny. Když něco vyhovuje oběma stranám, tak proč to komplikovat. V 10. minutě se hlavou trefila „hlavičková obluda“ Horst Hrubesch a zbytek utkání se dohrál na půlce.

Při utkání Francie–Kuvajt ve skupině B se stala věc nevídaná, která těžko někdy najde následování. Obránce evropského týmu Maxime Bossis skóroval, kuvajtští si však stěžovali, že z hlediště zazněla píšťalka a oni přestali hrát. Sovětský rozhodčí Miroslaw Stupar to však nebral na zřetel, gól uznal.

Z čestné tribuny seběhl předseda kuvajtského fotbalového svazu, jehož starší bratr šejk Džaber III. al-Ahmad as-Sabah byl v letech 1977–2006 neomezeným vládcem země. Stáhl reprezentační tým ze hřiště, dlouho se nehrálo. Arabský tým se vrátil až poté, co rozhodčí – který si už další zápas nezapískal – gól odvolal.

To ostatně poznal i český novinář deníku Československý sport František Černoch. Před úvodním střetnutím československého týmu proti Kuvajtu napsal volný text, v němž arabské zvyky poněkud zlehčil. Vedoucí vydání (dnešním slovníkem editor) jeho text ještě přibarvil.

Fotbalový expert byl přeřazen do oddělení masové tělesné výchovy, byl mu krácen plat a dostal velkou výstrahu, aby se příště polepšil.

Nepřežil neúspěch, že tým nepostoupil dál. Prohrál s Anglií, remizoval s Kuvajtem a Francií. „Naše vystoupení ve Španělku je stále bráno jako velké selhání. Ale my remizovali se semifinalistou šampionátu Francií, budoucím mistrem Evropy,“ upozorňuje záložník Jan Berger. „Co by za to dneska kluci dali, kdyby na turnaj aspoň postoupili, “ povzdechne si.