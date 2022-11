Kolumbijská narkomafie trestala: smrt za zmaření sázek

Jedna z teorií je, že se museli přizpůsobit co nejrychleji novému prostředí, odtrhnout se od původních kořenů. A fotbal má tu smůlu, že na rozdíl od jiných sportů, které v USA dominují, se těžko přenáší do statistiky. Jak zachytit kličku doleva nebo perfektní pozici stopera, jenž uměním přečíst hru zastaví nebezpečnou akci?

U této hostiny chyběl poslední společný výběr Čechů a Slováků, kteří zastupovali už zaniklou federaci (1. 1. 1993) pod názvem RCS (Representation of Czechs and Slovaks).

S obavou, že diváci neporozumí sportu, který jim byl tak cizí, se na stadionech rozdávaly letáky se stručným výkladem pravidel a vlastně i s vysvětlením, o co ve fotbale jde.

Politika do fotbalu nepatří, říká letité pravidlo. Je to ve skutečnosti jen zbožné přání. Seznam Zprávy přinášejí seriál z historie všech světových fotbalových šampionátů od roku 1930 dodnes.

Kolumbijci na tragickou oběť narkomafie nezapomněli, Escobarovu památku uctili i po 22 letech před startem turnaje Copa América v roce 2016, který se konal ke 100. výročí prvního ročníku. Reprezentační tým pozval pozůstalé na Levi's Stadium do Kalifornie, kde se tragédie stala. Předal jim zarámovaný dres s podpisy jako symbol, že Andrés vždycky bude žít v jejich srdcích. „I když tu nebyl fyzicky, vždycky s námi žil,“ uvedl jeho bratr Sachi Escobar.

Při zjištění jeho poklesku se objevily ve vedení FIFA názory, že u takové veličiny by se to mělo aspoň do skončení turnaje ututlat, nepoškozovat fotbal. Ty rázně utnul nový předseda zdravotní komise MUDr. Jiří Dvořák. „Po dohodě s generálním sekretářem Josephem Blatterem jsme svolali tiskovku, kde jsme všechno napřímo odhalili,“ odmítl zamést věc pod kobereček. „Po končení se strhl potlesk. FIFA ukázala, že se nebojí ani těch nejžhavějších témat,“ zdůrazňuje.