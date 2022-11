Skuhravého a dva emigranty zastavila podivná penalta

Přes Alpy se valily kolony autobusů s poznávací značkou CZ, Rakousko a Itálie chytře po politických změnách zrušily vízovou povinnost, ochranu před nekalými vlivy totalitních režimů. Na první duel s USA dorazilo do Florencie přes deset tisíc fanoušků, nejvyšší účast v zahraničí v dějinách.

Italští celníci a karabiniéři vítali občany svobodného státu vřele, jen se ptali, jak dopadnou první demokratické volby, s varováním, že by se u moci mohli udržet bývalí komunisté třeba s převlečeným kabátem. Byli ujištěni, že nic takového se nestane, proces je dotvořen a oni přijeli povzbudit československý tým.

Tým vedený kapitánem Ivanem Haškem dokráčel do čtvrtfinále, kde padl s pozdějším vítězem Spolkovou republikou Německo po divné penaltě, kterou nařídil rakouský rozhodčí Helmut Kohl.

Fotbalový tým zastupoval státní útvar Českou a Slovenskou Federativní Republiku a národnostní rozepře se mu nevyhnuly. Už za totalitního zřízení se tlačilo na tzv. paritu, tedy aby se udržoval ve výpravě stejný počet Čechů a Slováků. „Netýkalo se to tolik ani hráčského kádru, ale funkcionářský doprovod na to hleděl,“ přiznává Jiří Křenek, tehdejší zástupce generálního sekretáře svazu.

Politika do fotbalu nepatří, říká letité pravidlo. Je to ve skutečnosti jen zbožné přání. Seznam Zprávy přinášejí seriál z historie všech světových fotbalových šampionátů od roku 1930 dodnes.

Plíživě tento požadavek však vstupoval i do hráčské kabiny. Ve 22členném kádru nebyl problém vyvážit jednu stranu nevyužitým náhradníkem, rovněž se šikovně využívalo, když měl někdo rodiče či původ z obou stran řeky Moravy.

Nedotklo se to jen Československa. Do Itálie v roli stínového favorita na medaile odjela i Jugoslávie, šlo rovněž o poslední vystoupení této balkánské země. Trenér Ivica Osim, bosenský Chorvat, dal do kupy schopný tým, v němž byly zastoupeny všechny národnosti. A také se prolínaly, například budoucí hvězda Realu Madrid záložník Robert Prosinečki měl chorvatskou matku, srbského otce a narodil se v Německu.