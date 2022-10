Zrození zázraku jménem Pelé. Celý svět ležel u nohou Brazílii

To jméno bylo pro Evropany těžko zapamatovatelné: Edson Arantes do Nascimento. Sedmnáctiletý kluk si naštěstí říkal jednoduše – Pelé. A trvalo jen velmi krátce, než Evropa, ale i celý svět přesně věděly, o koho jde.

V roce 1958 zavítalo mistrovství světa do Švédska. V největším lesku se představili brazilští kanárci, poprvé vylétli na zlaté bidýlko. Mužstvo tvořily úžasné osobnosti: Didi, Garrincha, Vavá, Zagallo, Gilmar, Djalma Santos a… jako kometa zazářil mladičký Pelé.

V africko-asijské zóně proti Izraeli nenastoupilo Turecko, které požadovalo zařazení do evropské. Následně proti „semitskému nepříteli“ odmítly hrát další islámské státy Indonésie, Súdán a Egypt.

Izrael by tak postoupil bez boje. To FIFA nedopustila a postavila proti němu tým Walesu, který neuspěl ve 4. evropské skupině, v níž triumfovalo Československo. Proti zástupci britského fotbalu neměl Izrael šanci. A stalo se, že poprvé a naposledy se na šampionátu sešly všechny výběry britského království: Anglie, Skotsko, Severní Irsko i Wales.

FIFA následně rozhodla, že už žádný tým nesmí postoupit – kromě pořadatele a tehdy i obhájce – bez boje. Izrael byl stejně jako v kvalifikaci MS 1954 přeřazen do evropské zóny. Natrvalo.

A starý kontinent přijal do svých soutěží i klubové vyslance, o což se nejvíce zasloužil český místopředseda organizace Václav Jíra.

Osudový úder přišel v dubnu během závěrečného soustředění na švédský šampionát. Kádr opustili francouzští reprezentanti alžírského původu Rachid Mekhloufi z AS Saint-Étienne a Mustapha Zitouni z AS Monaco a s osmi dalšími hráči předních francouzských klubů emigrovali do Tuniska.