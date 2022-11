Velká fotbalová loupež. Rozhodčí na šampionátu nadržovali Asiatům

Na řadu přišel poprvé v historii největší světadíl Asie a nebylo to zdařilé rozhodnutí. Po experimentu pořádat vrcholný turnaj ve dvou zemích, který si vyzkoušely v roce 2000 na kontinentální úrovni Evropa (Belgie a Nizozemsko) a Afrika (Nigérie a Ghana), se do něj pustila i světová organizace FIFA. „Zájem o pořadatelství je obrovský, aspoň se uspokojí dva kandidáti,“ odůvodnil tento krok předseda Joseph Blatter.

Potíž byla v tom, že dvě asijské velmoci a ekonomičtí draci neměly stále uzavřeny šrámy z válčeného konfliktu, kdy agresor Japonsko poloostrov okupovalo a vojáci císařské armády se na civilním obyvatelstvu dopouštěli neuvěřitelných zvěrstev. A teď by měly společně pořádat fotbalový svátek?

Politika do fotbalu nepatří, říká letité pravidlo. Je to ve skutečnosti jen zbožné přání. Seznam Zprávy přinášejí seriál z historie všech světových fotbalových šampionátů od roku 1930 dodnes.

Za jeho vlády (do roku 2015) už další kandidatura dvou států – na rok 2018 či 2022 kandidaturu zvažovaly Španělsko a Portugalsko a vypracovaly i projekt - neměla šanci.

Zvěsti, že šlo o přímý zásah komunistického diktátora Kim Čong-ila, který by nepřipustil, aby tým na půdě úhlavního ideologického nepřítele dosáhl špatných výsledků a byl dokonce horší než nenáviděný pořadatel, se neprokázaly. Podobné informace z této uzavřené země ven pronikat nesmějí.

Marketingové pravidlo stanoví, že je potřeba pořadatelskou zemi protáhnout aspoň do semifinále, aby bylo pro sponzorské partnery, televizní přenosy, místní firmy a především fanoušky přitažlivé. Pořadatelé byli dva. Oba zvládli základní skupiny, Japonsko však hned na začátku vyřazovacích bojů padlo s Tureckem.

Po vyřazení Italové ostře kritizovali ekvádorského rozhodčího Byrona Morena, někteří to nazvali spiknutím. Trenér Giovanni Trapattoni dokonce nepřímo obvinil FIFA, že nařídila zajistit korejské vítězství, aby jedna z hostitelských zemí zůstala v turnaji.

Dosti to připomínalo událost před 40 lety, kdy na mistrovství světa 1962 v Chile přebíral ocenění hrdina československého týmu „černá kočka“ Viliam Schrojf. „Jeho to nerozhodilo, na to byl dost zkušený. Ale trenéru Vytlačilovi dost vadilo narušení soustředění celého týmu,“ objevil jiný aspekt útočník Josef Jelínek. I Schrojf měl podíl na obdržených gólech.