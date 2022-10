Mexiko 1970 se stalo symbolem československého rozvratu a neúspěchu

Politické vlivy vstupovaly do fotbalového dění nejrůznějším – i dosti drastickým – způsobem. Ale že by se dokonce přelily až do války?! Leč stalo se. Nazývá se Stohodinová a šlo o krátký ozbrojený konflikt mezi Salvadorem a Hondurasem v roce 1969. Bezprostřední příčinou násilných incidentů mezi obyvateli obou středoamerických zemí byly kvalifikační zápasy na šampionát v Mexiku.

Fotbalové vztahy mezi Evropou a Jižní Amerikou byly po mistrovství 1966 v Anglii na bodu mrazu. Očekávalo se, jaká přijde při přesunu šampionátu na druhý břeh Atlantského oceánu odveta. A přišla. Možná šlo pouze o byznys a peníze – to bezesporu, ale do zjitřených nálad zapadla.

Politika do fotbalu nepatří, říká letité pravidlo. Je to ve skutečnosti jen zbožné přání. Seznam Zprávy přinášejí seriál z historie všech světových fotbalových šampionátů od roku 1930 dodnes.

Československý tým jel do Mexika s velkými ambicemi, tři porážky – 1:4 s Brazílií, 1:2 s Rumunskem a 0:1 s Anglií – ho poslaly s ostudou domů. A po krachu se vždycky objevuje, co všechno bujelo pod povrchem. Následný rozbor konstatoval, že mužstvo trenéra Jozefa Marka bylo špatně připravené, unavené psychiky i fyzicky, s nízkou morálkou a chutí do hry. A údajně do něj pronikly i národnostní rozepře.