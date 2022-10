Netečný Patrik Schick. Českého útočníka potopil už i jeho spoluhráč

„Nemá smysl disponovat skvělou kvalitou, a přitom ji nepoužívat. I když jsem coby útočník skvělý technik, musím přece v každém dalším zápase tvrdě pracovat. Bojovat a přinést na hřiště tolik vášně a energie, aby to můj tým zase pozvedlo. O tom to celé je,“ rozvyprávěl se Kerem Demirbay. A nikdo nepochyboval, že hovoří právě o Schickovi.

Je to od začátku sezona na draka. Po deseti bundesligových kolech vidí příznivci Bayeru Leverkusen název svého klubu až na 16. pozici bundesligové tabulky, tedy třetí od konce. Kdyby měla soutěž skončit zítra a zastihla by Leverkusen na této pozici, musel by Bayer obhajovat příslušnost k německé fotbalové elitě v baráži, a to s týmem, který by se ve II. Bundeslize dočkal „bronzové“ příčky.