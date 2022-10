Glosář: Kdokoli jiný už by se ve Slavii třásl. Zato Slovácko dobylo Riviéru

Ani jedno ze čtyř dosavadních vystoupení Slavie v Konferenční lize neproběhlo tak, že by s ním mohli být všichni navýsost spokojeni. Tým Ballkani se sice v Edenu podařilo zdolat 3:2, ovšem s variantou, že kosovský soupeř půjde dvakrát do vedení, určitě žádný optimální scénář nepočítal.

Jenže tihle soupeři, kteří si, při vší úctě, přijeli do Edenu svůj úděl odtrpět, nemohli být pro Slavii tím správným měřítkem. A pokud to tak snad někteří hráči vzali, opravdu se zlou se pak vinou tohoto šalebného mámení potázali.

Leckdo řekne: Dukla se krčí někde v polovině druholigové tabulky, to snad nemůže být pro Slavii problém? Ale zaprvé se teď zrovna pro Slavii jeví jako problém úplně všechno a zadruhé je otázkou, s jakou nominací červenobílí do utkání půjdou. Riskne trenér Trpišovský mladou sestavu, aby pak šel do derby s co nejodpočatějším týmem? Pak může hrozit, že ztratí šanci získat MOL Cup.