Glosář: Otloukánek z Plzně hrozbě historické ostudy stále ještě neunikl

Nutno říct, že kolegové z redakce The Athletic své práci opravdu rozumějí. Když se letos před rozehráním skupinové fáze Ligy mistrů vydali na procházku mezi historickými otloukánky této soutěže, vytipovali zcela správně, kdo by mohl jejich řady rozšířit.

Sázka na Viktorii Plzeň jim zatím vychází, i po čtyřech odehraných kolech zůstávají Západočeši bez bodu. Pokud to tak zůstane i po zbývajících zápasech, tedy po střetnutí na stadionu Interu Milán a domácím mači s Barcelonou, přiřadí se Plzeňští mezi více než dvacet týmů, které se už v minulosti musely ve skupinách Ligy mistrů s nulovým bodovým ziskem nakonec smířit.

V roce 2009 se Maccabi Haifa stala prvním týmem bez bodu i vstřeleného gólu. A nejstrašnější bilanci kombinující zisk 0 bodů a rozdíl skóre minus 19 zaznamenalo v sezoně 2011/12 Dinamo Záhřeb. A to se 3 vstřelenými a 22 inkasovanými brankami.

Pokud by například na Interu i doma s Barcelonou prohrála shodně 0:3, pak by historický zápis Dinama Záhřeb přesně dorovnala.

Nutno zdůraznit, že Viktorii poslal los do cesty hodně těžké protivníky. Týmy Barcelony, Interu Milán a Bayernu Mnichov v minulosti posbíraly v Lize mistrů či v PMEZ, který jí předcházel, celkem 14 vítězných trofejí.

S tím se samozřejmě Viktoria nemůže rovnat, nicméně v soutěži jako takové není ani ona zdaleka žádným nováčkem. Skupinovou fázi Ligy mistrů hraje už počtvrté. Jenže až dosud jí pokaždé los vedle gigantů seslal do skupiny i někoho „hratelného“, napoprvé BATE Borisov, poté podvakrát CSKA Moskva.

Vzhledem k tomu, že soupis mnichovských absentérů v utkání připomínal telefonní seznam (Neuer, de Ligt, Davies, Musiala, Gnabry, Hernández), napadlo možná leckoho, zejména při pohledu na netradiční složení defenzivy Bayernu, že tentokrát by Plzeň mohla mít větší šanci na úspěch.

Viktoria zjevně vstoupila do utkání s ambiciózním plánem napadat vysunutým presinkem jejich rozehrávku. Jenže i tihle borci v dresech Bayernu se z nastavené pasti dokázali snadno vymanit a dostat balon ke spoluhráčům do středu pole, případně až na hrot. No a tam hořela Viktoria jak papír.